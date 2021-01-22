«Блокадный дневник» Андрея Зайцева взял главный приз кинофестиваля «Золотой орел»

Режиссер Андрей Зайцев, получивший приз в номинации "Лучший фильм" за фильм "Блокадный дневник" на церемонии вручения премии "Золотой орел". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил главный приз «Золотого орла». За победу в престижном конкурсе боролись: «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи!» (реж. Андрей Кончаловский), «Лед 2» (реж. Жора Крыжовников), «Союз спасения» (реж. Андрей Кравчук) и «Стрельцов» (реж. Илья Учитель).

Режиссер Андрей Зайцев после получения премии поблагодарил всю команду за работу над картиной.

События фильма уносят зрителя в первую блокадную зиму Второй Мировой войны. По сюжету молодая вдова идет через весь город к своему отцу, чтобы увидится с ним в последний раз.

Сценарий написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям и дневникам блокадников. Также на фестивали награду "Золотой орел" получил Андрей Кончаловский за лучшую режиссуру в фильме «Дорогие товарищи!».

Награда за лучшую женскую роль присуждена актрисе Ольге Озоллапиня, за роль в фильме "Блокадный дневник". Лучшим актером стал Юрий Борисов, который сыграл в фильме «Калашников».