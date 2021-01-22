Врач назвал срок появления иммунитета после прививки от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В России продолжается вакцинация граждан против коронавирусной инфекции отечественным препаратом. О том, через какое время после прививки у человека появится иммунитет, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, организм начинает вырабатывать антитела не мгновенно, а через 32-45 дней после вакцинации.

- Максимальное количество антител наблюдает через четыре инкубационных периода - 56 дней - вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью, - объяснил ученый в эфире телеканала "Доктор".

Ранее сайт kp.ru писал, через какое время можно зачать ребенка после перенесенного заражения covid-19. Эксперт Горелов заявил, что минимум три месяца нельзя быть донором спермы и именно это в время нежелательна беременность. Врач также добавил, что те, кто вакцинировался против "короны", точно смогут родить.