"Валенки и балаклавы": Аналитики рассказали, что чаще всего покупают москвичи в январе

Аналитики рассказали, на что в январе вырос спрос покупателей Фото: ИВАНОВА Диана

Аналитики Lamoda, ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, трендовой одежды и аксессуаров, провели исследование и выяснили, что чаще всего покупали москвичи в январе 2021 года из-за сильного похолодания в столице.

Так, среди популярных зимних товаров неожиданно появились валенки. На них спрос увеличился 4,9 раза, а на балаклавы жители мегаполиса потратили в 2,3 раза больше средств, чем годом ранее.

- В период с 1 по 19 января 2021 года москвичи активнее всего покупали зимнюю обувь. Спрос на зимние тимберленды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 4,4 раза, причем мужчины покупали их в 2,2 раза чаще женщин, - говорится в исследовании специалистов Lamoda, которое имеется в распоряжении kp.ru.

К слову, родители в 6,7 раз чаще обычного начали чаще покупать своим детям валенки. А вот среди обуви от премиальных брендов неожиданно вырос спрос на угги (рост в 3,4 раза) и "дутики" (в 2,4 раза).

Из-за высоких минусовых температур москвичи в целом стали больше тратить на зимнюю одежду, спорт на теплые вещи вырос на +22%. Самым популярным зимним товаром как у женщин, так и у мужчин оказалась утепленная куртка. Также выросли траты граждан на термобелье (в 3,2 раза). Больше всего в этой категории (в 4,4 раза) наблюдается потребность в детском термобелье.