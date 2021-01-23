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Испанский суд освободил фигурантов по делу "русской мафии"

Такое решение принято до момента рассмотрения дела по существу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Испанский суд принял решение об освобождении всех находившихся в заключении фигурантов дела так называемой "русской мафии". Такое решение принято до момента рассмотрения дела по существу. Эту информацию подтвердили РИА Новости в Высшем суде Валенсии.

Ранее сайт kp.ru писал, что национальная полиция Испании задержала 23 человек, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии". Правоохранители назвали это крупнейшей операцией против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет "из-за высокого иерархического уровня задержанных".