США обвинили экс-сотрудницу посольства США в Москве в краже документов

В США бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову обвиняется в заговоре, в результате которого она может быть причастна к краже документов и отмывании денег. Об этом заявил Минюст Америки.

В ведомстве сообщили, что против женщины выдвинули "обвинительное заключение, которое было выпущено 22 января в округе Колумия".

- <...> 43-летняя Олеся Красилова обвиняются в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, краже государственных документов, заговоре об отмывании денег",- говорится в сообщении.