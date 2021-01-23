Мексиканский бизнесмен приобрел два миллиона доз вакцины "Спутник V" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мексике предприниматель из штата Веракрус Алехандро Коссио приобрел два миллиона доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает El Financiero.

По словам Коссио, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов государства.

Ранее сайт Kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от covid-19. Сыворотка в ходе испытаний показала себя как эффективный и безопасный препарат.