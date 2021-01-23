Мужчина купил морковь и выиграл 12 миллионов рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

50-летний британец Мартин Гилби (Martin Gilbey) случайно получил миллионное состояние благодаря овощу.

Все произошло, когда он вместе со своей возлюбленной Трейси (Tracy) собирался приготовить жаркое, но вдруг понял, что дома закончилась морковь. Не долго думая Мартин отправился в ближайший магазин, однако уже на кассе продавец объявила о минимальной стоимости покупке по карте в 3 фунта стерлингов (300 рублей). В продуктовом ему предложили приобрести на недостающую сумму лотерейный билет EuroMillions.

Придя домой британец доготовил блюдо и лег отдыхать. На утро он вспомнил про лотерейку и решил узнать, если там хоть какой-то выигрыш. Мартин скачал специальное приложение для проверки билета, однако отсканировав листок пришел в шок. В сообщении говорилось, что он выиграл 119 151 фунт стерлингов (более 12 миллионов рублей).

- Я отсканировал его с помощью приложения и не мог поверить в то, что увидел. Я проверил его снова. Затем я даже удалил приложение, загрузил его снова и повторно отсканировал билет, - рассказал Мартин Daily Star.

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