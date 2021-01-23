"Искал другую": Девушка уличила парня в предательстве на свидании благодаря маленькой детали

Пользовательница приложения TikTok тала популярной после того, как разоблачила предательство со стороны парня.

Все дело в том, что пока девушка болтала с на свидании с мужчиной, она заметила казалось бы незначительную деталь в отражении очков своего компаньона. Между разговоров она сняла на видео того, на что он смотрел парень, листая ленту в телефоне.

Оказалось, что пока длилось их свидание, парень "искал замену", просматривая профили других девушек в приложении для знакомств. Об этом пишет Мirror.