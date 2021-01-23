"Искал другую": Девушка уличила парня в предательстве на свидании благодаря маленькой детали

Девушка уличила парня в предательстве на свидании благодаря маленькой детали Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пользовательница приложения TikTok стала популярной после того, как разоблачила предательство со стороны парня.

Все дело в том, что пока девушка болтала с на свидании с мужчиной, она заметила казалось бы незначительную деталь в отражении очков своего компаньона. Между разговоров она сняла на видео того, на что он смотрел парень, листая ленту в телефоне.

Оказалось, что пока длилось их свидание, парень "искал замену", просматривая профили других девушек в приложении для знакомств. Об этом пишет Мirror. Также девушка в шуточной форме посоветовала представительницам прекрасного пола быть внимательнее со своими ухажерами.

В комментариях под публикацией блогерши пользователи начали писать советы, как поступить с парнем. Вариантов было так много, что в них можно было найти самые разные: от такой же "мести" до создания фейковый страницы и переписки с ним и самого простого разрыва отношений.