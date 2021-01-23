Последние новости на утро 23 января 2021: Путин предложил изменить предельный возраст госслужащих

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 23 января 2021 года: Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях. В документе предусмотрены изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Согласно тексту опубликованного проекта закона, на гражданских служащих, назначенных президентом России, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет. Напомним, сейчас законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65 лет.

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал найти себе новое занятие после окончания полномочий главы государства. Однако чем именно он планирует заниматься, политик не раскрыл.

К слову, теперь у него есть дела поважнее - процесс по импичменту Трампа скоро начнется в сенате. Статьи обвинения в сенате готовы предъявить 25 января, а вот выступления сторон на процессе начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля.

Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Москве. Инцидент произошел на свадьбе, злоумышленник выстрелил из пистолета в жениха и его брата, в городе объявлен "план-перехват".

Эстонский генерал-майор Мартин Херем призвал усилить оборону для возможности противостоять в течение длительного времени "атаке России". Он считает, что государству нужно позаботиться об обороне и увеличить на нее расходы до 6,5% от ВВП. Однако сам он признает, что это маловероятно.

Мексиканский предприниматель Алехандро Коссио приобрел два миллиона доз российской вакцины против коронавируса"Спутник V". Бизнесмен уже ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатов государства и некоторыми медучреждениями.

Россиянин Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США. Он согласился на тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов (более 18,5 миллионов рублей). Теперь это соглашение со следствием предстоит в скором времени утвердить суду, после чего Фирсову будет вынесен приговор.