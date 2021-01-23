ВОЗ объяснила рост смертности от «британского» штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летальность коронавирусной инфекции может расти не только из-за появления новых штаммов заболевания, но и на фоне значительной перегрузки систем здравоохранения. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, комментируя информацию о том, что «британский» штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей смертности.

Специалисты отметила, что организация получила информацию от ученых из Великобритании о том, что новый вариант может приводить к более тяжелому протеканию инфекции и увеличению смертности.

- Однако мы должны учитывать еще один факт. Если повышается трансмиссивность, то увеличивается количество зараженных, что приводит к увеличению количества пациентов в стационаре и отделениях интенсивной терапии. На этом фоне системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность, - объяснила Мария ван Керкхове.

Она добавила, что вне зависимости от вариантов коронавируса следует остановить само распространение инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности. Ранее сообщалось лишь о том, что данный вариант инфекции может быть на 70% более заразен.