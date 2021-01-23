СК и Верховный суд одобрили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет, а также Верховный суд страны концептуально одобрили проект закона депутата Государственной думы, который предлагает ввести уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.

- Если учитывать, что ужесточение ответственности за данный вид преступления предлагается из-за возрастающей общественной опасности подобных незаконных действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям существующих на данный момент административных мер, то проект закона концептуально поддерживается, - говорится в отзыве СК РФ, пишет издание РИА Новости в субботу, 23 января.

Данный проект закона также был рассмотрен в российском Верховном судне, в официальном отзыве которого говорится, что проект в целом поддерживается, однако по нему имеется замечание юридико-технического характера.

Напомним, законопроект разработал депутат Государственной думы Евгений Марченко. Документ предлагает за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную в виде лишения свободы до пяти лет.

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