Поклонская пообещала показать Крым первому президенту Украины

Поклонская выразила готовность показать Крым первому президенту Украины Фото: Наталья Гоцанюк

Заместитель председателя комитета российской Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому украинского президенту Леониду Кравчуку Крым, если политик «наберется политического мужества и посетит полуостров». Об этом она сообщила в субботу, 23 января, в интервью РИА Новости.

- В случае, если Леонид Макарович сможет набраться политического мужества и решит все-таки приехать в Крым, согласовав свой визит с Россией, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и опыту в качестве политики, с удовольствием с ним встречусь, - отметила Наталья Поклонская.

Российский депутат добавила, что первым делом показала бы Леониду Кравчуку пересохший от действий украинской стороны Северо-Крымский канал, затем организовала бы встречу с жителями полуострова.

- Потом я отвела бы его в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности, - подчеркнула Поклонская.

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крымский полуостров, однако не считает, что в настоящее время поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет позитивно оценена российской стороной.