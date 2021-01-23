Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускники российских школ, которые в 2021 году планируют сдавать ЕГЭ, должны подать заявление на сдачу до 1 февраля. Об этом напомнила пресс-служба Рособрнадзора.

- Напоминаем, что прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене этого года завершается 1 февраля. Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. В эти сроки сдавать экзамены будут как выпускники этого года, так и прошлых лет. Досрочный период экзаменов в этом году отменили, - говорится в сообщении.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. Указать можно любое количество дисциплин. Представители ведомства отметили, что выбирать предметы следует с учетом того, какую специальность или направление подготовки хочет в дальнейшем выбрать участник, а также какие предметы институт будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Информацию о последнем можно найти на сайтах вузов.