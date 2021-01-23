Сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сыну известного российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Это было сделано в рамках уголовного дела о клевете, сообщил в субботу, 23 января, сайт Sport 24, ссылаясь на слова председателя Московской городской коллегии адвокатов Анны Бутыриной, которая представляет интересы Рудковской.

- Саше назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, ее проведут 28 января. Несмотря на все переживания сына, Яна готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию, - сообщила адвокат.

Дело о клевете было возбуждено, в частности, после публикации на сайте таблоида StarHit материала о сыне Плющенко и Рудковской. В нем говорилось, что у «Гном Гномыча» якобы синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал.

Родители мальчика представленную в материале информацию опровергли. После этого Яна Рудковская сообщила, что ее сын получил психическую травму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки.