Сбросившая 40 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Индии Саана Шетти сумела за пять месяцев сбросить около 40 килограммов и раскрыла главный секрет похудения. Об этом пишет издание The Times of India.

Женщина рассказала, что в возрасте 32 лет медики диагностировали у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови, посоветовав как можно скорее похудеть, дабы избежать дальнейших проблем со здоровьем. Шетти решила серьезно подойти к этому вопросу.

В первую очередь, она отказалась от сахара и начала придерживаться особой диеты. Завтра индианки, как правило, включал в себя пшеничные блины с соусами с добавлением карри и чеснока. На обед женщина готовила традиционное овощное рагу с лепешкой, а по вечерам ела любое блюдо из зерна раги. Саана Шетти также начала гулять каждый день.

- Я стала более активной, пользуюсь любой возможностью, чтобы прогуляться лишний раз. Ходить стараюсь минимум по полтора часа в сутки. Также пробую себя в йоге, - рассказала женщина.

По ее мнению, залог похудения заключается в количестве потребляемой пищи: чтобы избавиться от лишнего веса и восстановить здоровье, необходимо питаться умеренно.

- Именно контроль за порциями помог мне достичь больших результатов в рекордные сроки. И, разумеется, нужно обращать внимание на то, что вы едите. А еще я стала очень тщательно пережёвывать пищу, где-то по 32 раза. Это действительно помогает, - заключила Шетти.

Ранее врач-диетолог сообщил, что когда вес человека достигает 160, 180, 200 килограммов, то диеты ему уже не помогут – потребуется обращаться за помощью к специалистам.