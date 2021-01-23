Врач рассказал о самой опасной мутации коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Самая опасная мутация коронавирусной инфекции заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу человеческого организма. Об этом в интервью «Вечерней Москве» в субботу, 23 января, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

- Это как с ВИЧ-инфекцией. На ровном месте патоген может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым к иммунному ответу. Он может создать новые защитные механизмы от антител. Впрочем, я сомневаюсь, что такое мощное изменение может произойти, тем более за короткий срок, - объяснил клинический фармаколог.

Андрей Кондрахин предупредил, что наиболее реален вариант, при котором коронавирусная инфекция станет настолько заразной, что подхватить ее возможно будет даже после единичного контакта с инфицированным. В этом случае коронавирус станет «диким» - он сможет свободно распространяться в популяции, а избавиться от него будет крайне тяжело.

Ранее эксперт ВОЗ сообщила, что смертность от коронавирусной инфекции может расти не только из-за появления новых штаммов заболевания, но и на фоне значительной перегрузки систем здравоохранения на фоне большей заразность мутировавшего заболевания.