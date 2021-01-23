В Венгрии считают, что резолюция Европарламента не повлияет на сотрудничество с Россией Фото: REUTERS

Антироссийская резолюция Европарламента по ситуации с Алексеем Навальным не повлияет на сотрудничество Москвы и Будапешта. Об этом в субботу, 23 января, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

- Данная ситуация не окажет влияния на двустороннее сотрудничество между РФ и Венгрией, так же, как и на двустороннее сотрудничество России и любого западноевропейского государства в целом, - отметил министр в интервью РБК.

Глава внешнеполитического ведомства отметила также, что вопрос задержания Навального не был частью повестки его прошедшего накануне визита в Москву. В столицу России Петер Сийярто прибыл для обсуждения закупок вакцины от коронавирусной инфекции.

- Я прибыл в Москву также для того, чтобы договориться о продлении контракта, позволяющего нам закупать газ у России, на которую приходится 85% всего импорта газа. Есть крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России - не часть этой повестки, - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 января ЕП принял резолюцию по ситуации с Навальным, в которой потребовал освобождения блогера, блокирования проекта «Северный поток – 2» и ужесточения антироссийских санкций. Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции Европейского союза – они носят только рекомендательный характер.