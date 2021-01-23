В России за сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны. Общее количество случаев заражения с начала пандемии в России достигло отметки в 3 698 273. Об этом в субботу, 23 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых инфицированных за прошедшие сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (3 056), в Москве (2 668), а также в Московской области (1 121). Отмечается, что у 11,2 процента новых зараженных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки в России также зарегистрировали 559 летальных исходов от заболевания, всего в стране от коронавируса или осложнений после него скончался 68 971 человек. Выздоровели еще 27 779 человек, за весь период - 3 109 315.

Ранее врач-терапевт рассказал, что самая опасная мутация коронавирусной инфекции заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу человеческого организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая вакцинация от коронавируса: можно ли делать прививку будущим мамам и онкопациентам после операций

Продолжаем отвечать на народные вопросы о прививочной кампании от COVID-19 (подробности)