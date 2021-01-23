В России произвели около 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 7,6 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции произведено в России на данный момент, из них 2,1 миллиона уже доставили в регионы государства. Об этом в субботу, 23 января, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что на территории страны развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавируса.

- В тот момент, когда глава государства поручил переходить от масштабной к массовой вакцинации населения, в стране было около 1,3 тысячи пунктов вакцинации. В настоящее время их количество увеличилось до 2 250. Каждый день открываются и открываются новые пункты, - сообщила Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Более 17 миллионов доз вакцины поступит в регионы в первом квартале 2021 года, добавила вице-премьер. По ее словам, если все пойдет без сбоев, то в стране в скором времени получится привить примерно 20 миллионов граждан.

Как ранее писал сайт kp.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории России вырос до 0,93.