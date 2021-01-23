Названы города с самым большим ростом цен на жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди российских городов-миллионников по итогам минувшего года. Об это рассказал глава центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

- В Казани за 2020 год средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 21,6 процента до 94 967 рублей. В Санкт-Петербурге – на 21,5 процента до 111 387 рублей. На третьем месте стоит Челябинск с ростом почти в 21 процент до 55 420 рублей, - рассказал он в интервью ТАСС.

В пятерку городов с самым динамичным ростом цен на первичное жилье вошли также Краснодар (рост на 20,2 процента до 60,3 тысяч рублей) и Волгоград (рост на 17,4 процента до 55 тысяч). После них следуют Уфа, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Пермь , Екатеринбург, Москва и Красноярск (5,7%). По России средняя стоимость квадратного метра первичного жилья выросла на 13,9 процента до 75,5 тысячи рублей.

Ажиотажный спрос на квартиры в новостройках разогрел среднюю стоимость квадратного метра в 2020 году. По словам Сергея Зайцева, дело не только в реальном росте стоимости квартир, но и в изменении структуры предложения - на рынке уменьшилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена на объекты минимальна.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье в стране.