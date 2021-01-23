Анна Кузнецова рассказала о «живой цепи» детей на протесте во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции протеста во Владивостоке, которые стоят перед митингующими «живой цепью». Об этом она написала в субботу, 23 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

- Теперь я знаю все о человеческой подлости. Во Владивостоке дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы. Кто эти люди?, - написала омбудсмен.

Запись Анны Кузнецовой в facebook

Напомним, сегодня на Дальнем Востоке прошли несанкционированные протестные акции, организованные сторонниками недавно арестованного Алексея Навального. Несколько человек уже задержали за нарушение закона.

Как сообщал сайт kp.ru, российские МВД и Генеральная прокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций, которые были запланированы в России на 23 января. Эти противоправные акции правоохранители расценивают как провокации и угрозу общественному порядке.