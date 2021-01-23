Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,93 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории России вырос до 0,93. В российской столице данный показатель поднялся до 0,75, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса в субботу, 23 января.

В трех из десяти субъектах, где было зафиксировано наибольшее число зараженных, этот коэффициент уже превысил единицы. В список вошли Нижегородская область (1,02), Иркутская область (1,01), а также Красноярский край (1,01). В Свердловской области показатель составляет составил ровно 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает инфицировать один зараженных до своей изоляции. Данный показатель используют для определения готовности российских регионов к снятию ограничений, введенных для защиты здоровья населения на фоне эпидемии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.