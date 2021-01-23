Голикова рассказала об исследованиях первоисточника коронавируса Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Исследования о первоисточнике происхождения коронавирусной инфекции в настоящее время продолжаются. Пока что самой вероятной версией о возникновении заболевания остаются летучие мыши, сообщила в субботу, 23 января, вице-премьер России Татьяна Голикова.

- Я полагаю, что потребуются дополнительные исследования, мы их также проводим. Однако самая близкая версия - это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась. Якобы между человеком и летучей мышью кто-то был еще, - рассказала она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, по словам Татьяны Голиковой, в России на данный момент уже произвели примерно 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. 2,1 миллиона из них доставлены в регионы государства. Кроме того, в стране полным ходом идет вакцинация: в России уже открыто 2 250 прививочных пунктов.