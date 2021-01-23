Ученые доказали, что организм человека «помнит» коронавирус

Ученые доказали, что организм «помнит» коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики в ходе своих исследований доказали, что человеческий организм обладает особой «памятью» и «помнит» перенесенную коронавирусную инфекцию. По мнению ученых, этот факт может помочь в борьбе с эпидемией, пишет сайт Cell Reports Medicine в субботу, 23 января.

Ученые проанализировали, как иммунитет отвечает на несколько вариантов коронавирусной инфекции. Они выяснили, что коронавируса вызывает реакцию антител, которые появились после перенесенного ранее аналогичного заболевания.

- Это значит, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к данному патогену, - отметил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.

Исследователи считают, что результаты их научного труда помогут разработать новые способы диагностики и лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.