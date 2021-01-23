Умер Феликс Громов, бывший главком ВМФ России

Адмирал флота Громов Феликс Николаевич. Фото: сайт Клуба военачальников России kvrf.milportal.ru

Умер Феликс Громов, бывший главком Военно-морского флота Российской Федерации. Адмирала флота не стало в возрасте 83 лет, сообщается в субботу, 23 января, на официальном сайте Клуба военачальников России.

- Вчера, 22 января, ушел из жизни член российского Клуба военачальников адмирал флота Громов Феликс Николаевич. Глава Клуба генерал армии Куликов от имени Совета Клуба выражает соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Феликс Громов родился во Владивостоке в 1937 году. В марте 1992 года он стал первым заместителем командующего Военно-морским флотом Объединённых вооруженных сил государств — участников СНГ. С августа 1992 года - главнокомандующим Военно-морским флотом России. Громов был в отставке с ноября 1997 года. Являлся членом Управления генеральных инспекторов российского минобороны, а также председателем совета Старейшин РОО «Клуб адмиралов ВМФ России».