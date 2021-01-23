Россияне сообщают о сбоях в работе сотовых операторов и соцсетей Фото: Евгения ГУСЕВА

Пользователи по всей России сообщают о крупных сбоях в работе нескольких сотовых операторов, соцсетей и мессенджеров. Проблемы наблюдаются в работе Twitter, «Билайна», «Ростелекома», МТС, Теле2 и Discord, свидетельствуют в субботу, 23 января, данные сервиса Downdetector.

Пользователи «Билайна» сообщили, что самые серьезные сбои наблюдались на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. Жалобы стали поступать после 11:00 по московскому времени.

О проблемах с «Ростелекомом» сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казни и Новосибирска.

Массовый сбой также произошел в социальной сети Twitter и мессенджере Discord. Больше всего сообщений приходит из Москвы, но на проблемы с доступом жалуются также жители некоторых стран Европы, например, Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках также появились после 11:00 по московскому времени.

С чем связан массовый сбой никак не связанных друг с другом операторов и платформ, пока что неизвестно.