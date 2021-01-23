В Турции запустят производство вакцины «Спутник V»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
РФПИ подписал договор с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве на территории Турции российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Фонд уже начал трансфер технологии.
Потенциальный объем производства препарата в Турции составляет миллионы доз вакцины ежегодно.
- В настоящее время обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в будущем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие государства, - сообщили представители РФПИ в интервью РИА Новости.
Они добавили, что партнеры из Турции проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет более 90 процентов.
Напомним, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Кроме того, уже инициирован процесс регистрации вакцины в Европейском союзе.