Голикова выступила против введения международных ковид-паспортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение любого рода ковид-паспортов, которые бы ограничивали передвижение людей между государствами, является недопустимым. Об этом в субботу, 23 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- Очевидно, что не все государства имеют возможность предоставить возможность вакцинации и располагают таким же арсеналом, как Россия. Любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым, - подчеркнула она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Инициатива некоторых российских регионов о введении документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые давали бы допуск на массовые мероприятия, также является недопустимой, добавила Татьяна Голикова.

Ранее идею ввести в России ковид-паспорта раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что специальные паспорта вакцинации для тех, кто сделал прививку против коронавируса, в России не нужны, поэтому ковид-паспорта в нашей стране вводиться не будут.