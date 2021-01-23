В США неизвестный выиграл миллиард долларов в лотерею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах неизвестный выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, купив лотерейный билет Mega Millions в штате Мичиган. Это второй самый крупный приз в истории игры, сообщается на сайте лотереи в субботу, 23 января.

- Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов уходит счастливому обладателю билета, купленного в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января, - говорится в сообщении организаторов Mega Millions.

Несмотря на колоссальную суммы выигрыша, этот билет не смог побить рекорд лотереи, поставленный три года назад: тогда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Купившая его женщина также пожелала остаться неизвестной.

Пару дней назад обладатель билета лотереи Powerball в США стал обладателем джекпота в размере 731,1 миллиона долларов.