Голикова посоветовала не прививаться переболевшим коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переболевшим коронавирусной инфекцией не рекомендуется делать прививку от заболевания, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю. Об этом в субботу, 23 января, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

- С уверенностью могу сказать, что для людей, которые уже перенесли коронавируса, пока стоит воздержаться от вакцинации. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета, - отметила она.

По словам Татьяны Голиковой, клеточный иммунитет, вероятнее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае повторной встречи с коронавирусом.

Вице-премьер сообщила также, что количество антител, выработанных после перенесенной коронавирусной инфекции и после вакцинации от коронавируса, практически идентично. Она подчеркнула, что вакцинироваться переболевшим пока что не следует еще и потому, что случаи вторичного заражения инфекцией единичны.

Напомним, Татьяна Голикова также сообщила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции может понадобиться включить в календарь прививок в России на постоянной основе, поскольку заболевания, скорее всего, станет сезонным.