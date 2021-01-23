В соцсетях удалили 89% призывов к участию в акции 23 января

В Роскомнадзоре сообщили, что из социальных сетей удалено уже 89% призывов к участию в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. При этом отмечается, что в TikTok удалили 93% распространённых призывов, а администрация Вконтакте удалила 87% призывов, опубликованных в социальной сети.

За открытый доступ к запрещённой информации владельцам интернет-ресурсов грозит штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. За повторное нарушение штраф составляет 10% всей годовой выручки.

- Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму, - сказано на сайте Роскомнадзора.