Умер Владимир Спицин, президент Московского зоопарка

Всю свою жизнь Владимир Спицын посвятил работе в Ленинградском и Московском зоопарках

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе зоосада, не уточняя причину смерти.

- 22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, орден Почета, орден Дружбы и другие, - передаёт ТАСС.

Благодаря идее Спицына возник Центр воспроизводства редких видов животных. Он вдохновился ей благодаря визиту в Великобританию в 1978 году.

Спицын начал работать грузчиком в Ленинградском зоопарке, когда ему было 17 лет. Затем его повысили до рабочего по уходу за животными в отделе орнитологии, работал также зоотехником, заведующим отдела кормления, заместителем директора по хозяйственной части. После перевода в Москву Спицына назначили на должность заместителем директора зоопарка по научной части в 1974 году. В 1977 году он возглавил зоопарк.