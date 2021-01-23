Умер Владимир Спицин, президент Московского зоопарка

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе зоосада, не уточняя причину смерти.

- 22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. У него было много наград и званий: заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, орден Почета, орден Дружбы и другие, - передаёт ТАСС.