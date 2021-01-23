Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Владимир Путин дал интервью Ларри Кингу в Нью-Йорке 8 сентября 2000 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного журналиста и телеведущего Ларри Кинга.

Напомним, Путин дал интервью Ларри Кингу в 2000 и 2010 годах.

- Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет, - рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Ларри Кинг скончался утром сегодня, 23 января, в больнице "Cedars-Sinai" в Лос-Анджелесе. Знаменитому интервьюеру было 87 лет. Всего у Ларри Кинга пятеро детей, двоих из которых он потерял в августе 2020 года.

Последние месяцы звезда американского телевидения боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом. По заявлению CNN, Кинг был госпитализирован в конце декабря.