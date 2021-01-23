Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В центре Москвы протестующие вышли на проезжую часть

Наш спецкор Александр Коц рассказал, что толпу пытается оттеснить ОМОН
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Толпу, вышедшую на проезжую часть, пытается остановить небольшая цепь ОМОНовцев

Толпу, вышедшую на проезжую часть, пытается остановить небольшая цепь ОМОНовцев

Фото: REUTERS

Протестующие в центре Москвы на акции 23 января вышли на проезжую часть.

- Сейчас толпу пытается остановить небольшая цепь ОМОНовцев. Люди скандируют лозунги. Часть протестующих ушла на Манежную, другие - в переулки и бульвары. Основная часть остаётся в центре города и пытается идти по проезжей части, - сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

В Московском метро попросили отложить поездки в центр.

- 2600 человек за последние полтора часа уехали на метро с мест проведения несанкционированных мероприятий, в основном с Пушкинской, - сообщает московский Дептранс.

Также отмечается, что участники акции столпились в вестибюле станции метро Пушкинская.

- Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта. Маршруты автобусов временно изменены, слушайте объявления водителей, - уточнили в Дептрансе.

Александр Коц позже сообщил, что ОМОН прогнали под крики "Уходи!", а колонна участников акции продолжила шествие по бульварам.