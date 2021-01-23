В центре Москвы продолжается несанкционированная акция

Корреспондент kp.ru рассказал, что происходит в центре Москвы на акции протеста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спецкор kp.ru рассказал, что происходит в центре Москвы на несанкционированной акции протеста. Владимир Ворсобин отметил, что протест плохо организован.

- При мне те, кто были в колонне, говорят: "А чего стоим?". Тут снежками бросают в ОМОНовцев. Иногда ОМОНовцы гоняют [протестующих], иногда народ его гоняет. Встали мы на пятачке. И это топтание на месте говорит о том, что протест абсолютно неорганизованный. За моими плечами стоит оппозиционная группа. Чешет затылки и думает, что делать. Одни говорят пойдем туда, другие говорят - туда. Такой вот зародыш московского протеста. Или он потухнет сам собой, или разовьется во что-то. Будем смотреть, - передает корреспондент Александр Варсобин.

Напомним, что в Москве проходит несанкционированная акция протеста сторонников Алексея Навального, который ранее был арестован.

Роскомнадзор предупреждал ранее о том, что несанкционированные акции протеста могут быть опасными для здоровья из-за пандемии коронавирусной инфекции.