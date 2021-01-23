Кузнецова сообщила о 15 задержанных гражданах несовершеннолетнего возраста.
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15 несовершеннолетних задержаны на несанкционированной акции в Москве, многие уже отпущены. Об этом сообщила омбудсмен Анна Кузнецова.
- С каждой ситуацией участия детей в несогласованных акциях надо разбираться отдельно, сказала детский омбудсмен.
Она отметила, что не собирается обобщать ситуацию. Кузнецова подчеркнула, что лично знает тех родителей, которые обращались за помощью "уполномоченному".
- Страшно звучат эти призывы. Понимаешь, что это всё-таки взрослые люди звали этих малышей: идите. Куда идите, зачем?, - передает слова Кузнецовой РИА Новости.
Детский омбудсмен надеется на минимальные последствия для необдуманно пришедших на акции подростков.
Напомним, что 23 января в Москве проходят несанкционированные акции сторонников Алексея Навального, ранее задержанного, а позже арестованного.
Митинги проходят во многих городах России. Есть пострадавшие среди правоохранительных органов и задержанные.
Ранее сообщалось, что митингующие закидали снежками автомобиль с мигалкой и выбили глаз его водителю. Мужчине оказана помощь.