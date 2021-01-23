На Украине задержан "российский агент" по прозвищу Джигурда

В СБУ заявили о задержании "российского агента" по прозвищу Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области сообщили, что ими был задержан российский агент по прозвищу "Джигурда". Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской спецслужбы.

Задержанный мужчина якобы получил вознаграждение за организацию массовых протестов на территории Украины. Основная цель его действий была дестабилизировать обстановку в стране. В СБУ считают, что задержанный причастен к "тарифному Майдану".

Также он, по утверждению СБУ агент "Джигурда" активно работал над формированием протестного настроения на границе с Крымом и украинских регионах. С большой вероятностью его целью было подготовить выход некоторых частей Украины из состава страны.

Агенту "Джигурде" предъявлено обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Отмечено, что в данный момент продолжается досудебное следствие по факту возможной причастности "российского агента" к вышеуказанным событиям.