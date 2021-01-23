В МИД России резко осудили действия посольства США перед протестными акциями

В МИД прокоментировали действия посольства США перед протестными акциями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ отметили, что посольство США в Москве не в первый раз пренебрегает дипломатическими нормами и правилами.

Это заявление последовало после опубликованной на сайте посольства карты протестных акций в Москве 23 января.

В МИД отметили, что посольство и ранее поддерживало подобные мероприятия, поощряя насильственные действия, "в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних".

В МИД РФ ранее отметили, что подобные действия со стороны посольства будут осуждены. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что если бы Россия поступила аналогично посольству США в России относительно ситуаций в Вашингтоне, то среди американских дипломатов началась бы массовая истерия. Она подчеркнула, что дипломатам США в России придется объяснить свою позицию, высказанную ранее в публикациях.

Напомним, что 23 января в Москве прошли несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального.