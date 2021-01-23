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Глава СПЧ прокомментировал задержания на несогласованных акциях

Валерий Фадеев заявил, что не видит факта нарушений
Анастасия РЫШКОВА
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Глава СПЧ прокомментировал задержания на несогласованных акциях.

Глава СПЧ прокомментировал задержания на несогласованных акциях.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста, которые прошли в городах России в субботу.

"Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения [в задержаниях]", - приводится его мнение на сайте СПЧ.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Ранее сообщалось, что 15 несовершеннолетних были задержаны правоохранительными органами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что несовершеннолетним не нужно участвовать в "политических баталиях". Также она осудила действия посольства США, на официальном сайте которого была опубликована карта маршрута субботнего протеста.

Роскомнадзор предупреждал, что участие в подобных мероприятиях может оказаться опасным для здоровья из-за угрозы коронавирусной инфекции.