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Общество

Анна Кузнецова: 300 детей задержано на акциях протеста 23 января

Детский омбудсмен отметила, что представители силовых структур оказывали помощь несовершеннолетним
Анастасия РЫШКОВА
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Кузнецова подвела итоги прошедшей акции протеста 23 января.

Кузнецова подвела итоги прошедшей акции протеста 23 января.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный при представитель президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подвела итоги прошедших в России акций протеста 23 января. Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, что представители силовых структур пытались оградить несовершеннолетних от насильственных действий.

- Маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью, не случилось, - пишет Кузнецова.

Она рассказала, что подсчет задержанных несовершеннолетних граждан продолжается. По предварительным данным, всего в городах России на протестных акциях задержаны около 300 человек.

- В Москве цифра около 70, в Санкт-Петербурге - порядка 30 детей... Безусловно, эти цифры еще будут уточняться... Главное - за многими детьми уже приехали родители и их отпустили домой, - подчеркнула омбудсмен.

Несмотря на многократные предупреждения некоторые взрослые взяли на протесты с собой детей. В результате многие дети терялись в толпе и сотрудникам полиции и ОМОНу приходилось искать потерявшихся.

- Кто-то из пришедших на митинг не представлял, что будет опасно, а кто-то делал вид, что не представлял, - говорит Кузнецова.

Кузнецова отметила, что все дети и родители сейчас уже разошлись по домам. Она также предположила, что от участников акции поступят жалобные письма, хотя сообщение о том, что посещать акции протеста не стоит много раз упоминались в СМИ.

- Организаторы и агитаторы вероятно, получат свои гонорары, а мы не исключаем, что, получим обращения от участников незаконных акций, так как могут возникнуть различные затруднения из-за участия подобных мероприятий, - пояснила Кузнецова.

Напомним, что Роскомнадзор и СК предупреждали, что участие в акциях протеста может оказаться опасным.