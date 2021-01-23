У "Матросской Тишины" в Москве протестующие затруднили движение общественного траспорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действие протестующих 23 января затруднили движение общественного транспорта возле СИЗО "Матросская Тишина" в Москве. Об этом в субботу вечером сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за действия участников несанкционированных акций около СИЗО "Матросская тишина" затруднено движение трамваев и [автобусов] маршрута 975", - сказано в публикации.

Напомним, что несанкционированная акция сторонников российского блогера и оппозиционера Алексея Навального началась в субботу на Пушкинской площади в центре Москвы.

Всего в центре столицы собралось около 4 тысяч человек. Позднее часть протестующих переместились к СИЗО "Матросская Тишина".

Ранее стало известно, что протестующие выбили глаз водителю автомобиля спецслужб, мужчине оказана медицинская помощь.

Роскомнадзор предупреждал, что участие в несанкционированных мероприятиях может оказаться опасным для здоровья из-за пандемии коронавируса.