Врач раскрыла, о чем предупреждают частые пробуждения по ночам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-сомнолог Елена Царева предупредила, что частые пробуждения человека по ночам могут свидетельствовать о наличии болезней или говорить об отклонениях в работе ряда органов.

По мнению специалиста, чаще всего проблемы со сном появляются при стрессе, депрессии, тревоге и даже при наличии апноэ - остановке дыхания во время сна в среднем на 20-30 секунд.

Царева добавила, что в таком случае человеку нужно проверить щитовидные железы, дыхательные пути, а также обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом сомнолог рассказал NEWS.ru..