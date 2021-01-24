Голикова рассказала, введут ли единый "ковидный паспорт"

Голикова рассказал, введут ли единый "ковидный паспорт" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, может ли быть введен "ковидный паспорт", который будет единым для всех стран.

По ее мнению, это невозможно из-за массы нюансов и тех возможных согласований между государствами.

- Мне кажется, что это... невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат - желтая лихорадка, - рассказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".