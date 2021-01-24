Мадуро назвал ЧП на газопроводе в Венесуэле терактом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).

По мнению главы государства, именно действия боевиков привели к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

- Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар. Сейчас он контролируется рабочими, - заявил Мадуро во время своего выступления, трансляция которого велась на его странице в YouTube.