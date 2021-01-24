В ФРГ заявили о судебном разбирательстве в случае остановки "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Германия позволит себе остановить строительству газопровода "Северный поток - 2", то Берлину пришлось бы столкнуться с судебными разбирательствами. Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

- Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. <...> Если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством, - приводит слова чиновницы RND.