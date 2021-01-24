В Госдуме ответили на призыв Порошенко к "осаде" Кремля

Экс-президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства Владимиру Зеленскому дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

- Властолюбие сжигает бывшего украинского лидера. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. <...> Теперь он раздает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт, - высказался Бальбек, комментируя РИА Новости призыв Порошенко к "осаде" Кремля.