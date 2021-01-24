"Не почувствовала запаха дыма и лишилась квартиры": Малышева предупредила о последствиях потери обоняния

Малышева предупредила о последствиях потери обоняния Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем блоге в Instagram, к каким трагическим последствиям может привести потеря обоняния из-за коронавируса.

Доктор поделилась, что этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.

- У нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил - ничего не знала! - рассказала Малышева.