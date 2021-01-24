Американские врачи назвали красные руки симптомом смертельной болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Существует множество различных симптомом и проявлений болезни, прежде, чем человек узнает о своем заболевании. Так, американские врачи связали покраснение рук со смертельной болезнью. Об этом сообщается на сайте клиники Майо.

Исследователи заявили, что красные ладони пациента говорят могут быть признаком неалкогольного стеатогепатита - воспалительного процесса печени на фоне ее жирового перерождения.

О наличии этого заболевания также могут свидетельствовать такие признаки, как вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз.

При этом специалисты отмечают, что заболевание является агрессивной формой неалкогольной жировой болезни печени, которое может прогрессировать до цирроза этого органа. Основными причинами развития неалкогольного стеатогепатита могут быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность и высокий уровень сахара и жиров в крови.